Allerta Meteo, allarme maltempo al Centro/Nord: rischio downburst, rovesci e temporali forti e persistenti

Ottobre termina all’insegna del maltempo, con un’intensa perturbazione che tra oggi e domani colpirà molte regioni italiane.

La pioggia insisterà soprattutto al Nord e sul versante tirrenico, dove sarà alto il rischio nubifragi, con conseguenti criticità.

Le previsioni di PRETEMP per la giornata di oggi, 30 ottobre, indicano temporali anche forti, con livello 2 di pericolosità per intense piogge persistenti, anche >150 mm/12h, e downburst su Liguria, Toscana ed Emilia. Altri temporali potranno svilupparsi su alte pianure e Prealpi, tra Lombardia, Veneto e Friuli con possibili forti rovesci persistenti, specie sulle Prealpi, per cui è stato emesso un livello 1 di rischio.

In dettaglio, il bollettino di PRETEMP riporta: “Una saccatura atlantica veicolerà forti correnti umide da SO in medio alta troposfera, mentre al suolo il gradiente di pressione richiamerà correnti umide e instabili di scirocco tra Corsica, Liguria e Toscana e sul Mar Adriatico. E´ probabile, fino al tardo pomeriggio, lo sviluppo di temporali sulla fascia appenninica ligure-emiliana e tosco-emiliana, con piogge intense persistenti su Liguria, Toscana, basso Piemonte ed Emilia. I temporali potranno estendersi alla Lombardia, causando intensi rovesci. Altri rovesci e temporali potranno svilupparsi su Prealpi e pianure del Nord-Est. In serata è atteso il passaggio del fronte freddo, con il transito di un’anomalia della tropausa dinamica, una repentina accelerazione del getto e divergenza su Toscana e Liguria, dove saranno probabili temporali in spostamento dal mare verso l’entroterra, in possibile estensione all’alto Lazio“.

