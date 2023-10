Allerta Meteo arancione in Toscana, Giani: “faccio appello alla precauzione”

MeteoWeb

Da questa notta, una forte perturbazione colpirà la Toscana, al punto che è stata diramata l’allerta meteo arancione. Sono previste piogge torrenziali e forti venti e il Presidente Eugenio Giani invita alla prudenza. ”Faccio un appello ai cittadini per la massima attenzione e precauzione in vista del maltempo che interesserà le aree del nord-ovest e della costa della nostra regione”, afferma Giani. “Invito i cittadini alla massima allerta in vista degli intensi temporali previsti. La nostra Protezione Civile farà, come sempre, il massimo”.

La sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un codice arancione per rischio idraulico, idrogeologico e temporali forti valido per tutta la giornata di domani per tutte le province toscane con l’eccezione delle zone Val Tiberina, Casentino e Valdichiana per le quali è stato emesso un codice giallo. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all’interno della sezione allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo

