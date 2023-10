Allerta Meteo, è arrivato lo scirocco: freddo e maltempo al Nord, caldo estivo al Sud. Allarme massimo per venerdì

MeteoWeb

La situazione meteo in Italia si è letteralmente capovolta nelle ultime ore: come ampiamente previsto nei bollettini dei giorni scorsi, è entrato lo scirocco ed è il preludio della violentissima perturbazione che tra venerdì 20 e sabato 21 flagellerà il Paese. L’ingresso dello scirocco, dalle prime ore di questa mattina, ha già determinato un brusco aumento delle temperature al Centro/Sud e una fitta copertura nuvolosa al Nord dove il clima è tipicamente autunnale, uggioso, particolarmente freddo.

Infatti in pieno giorno la temperatura è ferma ad appena +10°C a Parma e Reggio Emilia, +11°C a Bologna, Modena, Imola, Piacenza, Venezia, Padova, Vicenza, Treviso, Trento e Rovereto, +12°C a Bolzano, Varese, Como, Forlì e Pordenone, +13°C a Milano, Torino, Verona, Bergamo, Ferrara e Udine. Al contrario, al Sud è di nuovo estate: abbiamo +30°C a Partinico, +29°C a Sassari, Trapani, Barcellona Pozzo di Gotto e Pace del Mela, +28°C a Siracusa, Monreale, Vittoria, Pantelleria e Lampedusa, +27°C a Palermo, Milazzo e Oristano, +26°C a Catania, Cagliari, Agrigento e Rosarno, +24°C a Napoli, Messina, Nola, Marcianise, Scafati e Pagani.

In Toscana sono già in corso le prime precipitazioni: questa mattina sono caduti 28mm di pioggia a Piombino, 15mm a Pisa, 10mm a Viareggio. Le prime piogge stanno iniziando ad interessare anche Liguria ed Emilia Romagna, ma i fenomeni di maltempo si intensificheranno nel pomeriggio in modo particolare sulla Liguria dove avremo forti temporali auto-rigeneranti sulla Riviera di Levante, tra Genova e La Spezia:

Allerta Meteo, i dettagli per domani, giovedì 19 ottobre

Domani, giovedì 19 ottobre, il maltempo si intensificherà in tutto il Paese. Lo scirocco sarà sempre più forte e avremo una situazione termica davvero anomala per il caldo tipicamente estivo di tutto il Centro/Sud, con picchi diffusamente oltre i +30°C in Sicilia, addirittura fino a +34°C nella Sicilia tirrenica. Avremo temperature superiori ai +27°C anche in Puglia e Molise. Al Nord, invece, continuerà a fare freddo, con temperature massime che faranno fatica a superare i +10°C in Lombardia, Emilia e basso Piemonte, come possiamo osservare nella mappa di seguito:

In questo contesto di forte scirocco, si intensificherà il maltempo nelle Regioni del Nord, in modo particolare nelle aree esposte alle correnti meridionali. Sarà una giornata di forti piogge in Liguria, in Lombardia, in Emilia Romagna, in Veneto e in Friuli Venezia Giulia dove, al confine con la Slovenia, già soltanto in mattinata cadranno fino a 200mm di pioggia:

Nel pomeriggio-sera, il maltempo persisterà nelle medesime aree con fenomeni molto violenti su tutto il Nord. Attenzione a Liguria e Friuli Venezia Giulia, ma forti piogge interesseranno anche Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna e qualcosa anche in Toscana (specie settentrionale), Umbria e Lazio:

Allerta Meteo, cresce la preoccupazione per il maltempo di venerdì 20

Attenzione al maltempo dei prossimi giorni: i fenomeni già estremi di giovedì saranno soltanto un piccolo antipasto della tempesta di dopodomani, venerdì 20 ottobre, quando tutto il Nord sarà letteralmente flagellato da un’ondata di temporali violentissima. Sono attesi oltre 100–150mm di pioggia in modo compatto su tutto il territorio dell’Italia settentrionale per quello che sarà uno degli eventi meteorologici più estremi degli ultimi anni. Avremo forti venti, nubifragi, grandinate e trombe d’aria soprattutto in Liguria, ma anche in Piemonte, Lombardia e nel resto del Nord.

Dalla serata il maltempo si estenderà anche al Centro, dove poi colpirà sabato con particolare riferimento alle Regioni tirreniche (Toscana, Lazio e Campania), ma i temporali si estenderanno anche al Sud in un contesto folle, di caldo anomalo per lo scirocco, tantissima sabbia del Sahara e imponenti temporali dovuti al transito del fronte freddo proveniente da Nord.

Previsioni Meteo: nuova burrasca la prossima settimana

La situazione tornerà alla normalità tra domenica e lunedì, ma per la prossima settimana si prospetta una nuova burrasca atlantica che sarà preceduta da un lungo periodo caldo e ancora una volta tipicamente estivo. Tra mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre, infatti, sull’Italia sarà ancora estate – soprattutto al Centro/Sud – con un forte scirocco, prima dell’arrivo della nuova tempesta venerdì 25 ottobre, esattamente una settimana dopo la precedente.

