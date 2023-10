Allerta Meteo Emilia-Romagna: domani rischio temporali, frane e piene dei fiumi

MeteoWeb

Nuova allerta meteo in Emilia–Romagna per piene dei corsi d’acqua, frane e temporali: l’avviso, codice giallo, è valido per la giornata di domani. Mercoledì 1° novembre, infatti, “sono previste dal pomeriggio/sera condizioni favorevoli allo sviluppo di rovesci temporaleschi forti più probabili sul settore centro-occidentale ed in particolare lungo la fascia appenninica, dove saranno possibili localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti e innalzamenti dei livelli idrometrici del reticolo minore, anche tenuto conto della saturazione dei versanti per effetto delle precipitazioni dei giorni precedenti,” si legge nel bollettino. “La criticità idraulica gialla è riferita al lento esaurimento delle piene sul settore occidentale, in particolare nei tratti arginati di Secchia e Parma, anche per il progressivo svuotamento della cassa di espansione del torrente Parma“.

