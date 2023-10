Allerta Meteo Emilia-Romagna: domani temporali, vento forte e mare mosso

MeteoWeb

Torna il maltempo in Emilia-Romagna dopo la lunga parentesi di tempo stabile e alte temperature alte. Sulla base delle previsioni Arpae, la Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo gialla per temporali, vento, stato del mare e criticità costiera. Per la giornata di domenica 15 ottobre “si prevede lo sviluppo di fenomeni temporaleschi sul settore centro-orientale e un’intensificazione della ventilazione da Est, fino a valori di burrasca moderata (tra 62 e 74 km/h), sul mare e sulla costa. La forte ventilazione determinerà anche un aumento del moto ondoso, fino a diventare molto mosso e con un’altezza dell’onda superiore a 2,5 m. Si prevedono condizioni del mare sottocosta che possono generare localizzati fenomeni d’ingressione marina ed erosione del litorale,” si legge nel bollettino.

