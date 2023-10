Allerta Meteo Emilia-Romagna: codice rosso per le piene tra Reggiano e Parmense

MeteoWeb

Allerta meteo rossa in Emilia–Romagna, in particolare sul crinale appenninico centro-occidentale, nel Parmense e nel Reggiano, per le piene dei fiumi provocate dalle intense precipitazioni della notte: è stata diramata dalla Protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae. “Le intense precipitazioni, sul crinale appenninico centro-occidentale della regione, occorse nella notte ed in esaurimento nella giornata di oggi venerdì 27 ottobre, hanno generato rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici su Parma, Enza, Secchia e Panaro, che si stanno propagando nei tratti vallivi, con colmi di piena superiori alle soglie 3 sull’Enza, prossimi alle soglie 2 sul Parma e superiori alle soglie 1 su Secchia e Panaro. Inoltre sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest con inforzi o raffiche di intensità superiore, su settore orientale e appenninico occidentale,” si legge nel bollettino.

Per la giornata di sabato 28 ottobre “sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest con rinforzi o raffiche di intensità superiore, su settore centro-orientale e fascia appenninica occidentale. Si prevede la propagazione e progressivo esaurimento delle piene nei tratti vallivi di Parma, Enza, Secchia e Panaro .Nelle zone montane centro-occidentali non si escludono occasionali fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti. In relazione alle condizioni di innalzamento del livello del mare previste per la mattina, non concomitanti con moto ondoso, non si escludono localizzati fenomeni di inondazione marina”.

