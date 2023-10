Allerta Meteo arancione nella città metropolitana di Firenze: forti piogge e temporali

MeteoWeb

Dopo le allerte regionali della Toscana, anche la città metropolitana di Firenze, tramite la Sala di Protezione Civile, ha segnalato un codice arancione per rischi idrogeologico e idraulico e temporali forti su tutte le aree del territorio metropolitano fiorentino. Dalla sera del 29 ottobre, è previsto l’arrivo di un’intensa perturbazione che porterà temporali e piogge anche di forte intensità con possibili colpi di vento e grandinate. Si raccomanda la massima prudenza in particolare alla guida per la possibile presenza di allagamenti, detriti ed ostacoli sulla sede stradale.

