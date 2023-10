Allerta Meteo, Italia flagellata dal maltempo: venti da uragano e piogge monsoniche al Nord. Allarme anche al Centro/Sud

MeteoWeb

L’Italia è bersagliata dall’attesa tempesta che in queste ore sta flagellando il Paese: i venti meridionali soffiano impetuosi soprattutto sui crinali del Centro/Nord, dove lo scirocco ha raggiunto raffiche di 170km/h alla Rocca dell’Abisso, 162km/h a Tanadorso Ronco Scrivia, 149km/h al Lago Scaffaiolo, 148km/h ai Casoni di Suvero, 139km/h al Colle della Lombarda, 137km/h al Lago di Giacopiane, 128km/h al Monte Cimone, 126km/h al Monte Malanotte, 121km/h al Monte di Mezzo, 113km/h a Bric Berton, 104km/h al Colle di Cadibona, 103km/h al Monte Pennello.

Particolarmente abbondanti le precipitazioni al Nord/Ovest, tra basso Piemonte e Liguria con 213mm di pioggia già caduti a Piaggia (Briga alta), 206mm al Lago del Chiotas, 197mm a Valdieri, 172mm al Colle San Bernardo, 163mm a Limone Piemonte; ma anche nell’alto Piemonte con 150mm a Cicogna di Cossogno, 134mm a Stresa, 130mm a Verbania, 122mm al Mottarone.

La perturbazione di origine atlantica è posizionata sull’Inghilterra con un centro di bassa pressione profondissimo, di addirittura 976hPa, e con un gradiente barico impressionante in tutta l’Europa centro/occidentale, Italia compresa:

Nelle prossime ore il maltempo si estenderà dapprima, nella serata di oggi, al Nord/Est e alle Regioni centrali tirreniche, poi domani – sabato 21 ottobre – anche al Sud, con forti temporali in Sicilia e Calabria già nel corso della mattinata.

