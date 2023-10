Previsioni Meteo Lombardia: forti piogge e venti in rinforzo

MeteoWeb

“Transito tra venerdì e sabato di una perturbazione di origine atlantica, con precipitazioni diffuse, tra deboli e moderate sulla pianura, tra moderate e forti su Prealpi ed Alpi. Venti in rinforzo dai quadranti meridionali in quota, da est in pianura, in attenuazione dalla serata di sabato. Tra domenica ed il pomeriggio di lunedì pausa nelle precipitazioni, poi in ripresa in serata di lunedì per l’approfondirsi di un secondo minimo pressorio sulla Penisola Iberica e conseguente trasporto di aria umida e relativamente mite da sud-sudovest sull’Italia di nordovest. In tendenza, sono attese ulteriori precipitazioni nel corso della prossima settimana, mentre le temperature rimangono per lo più stazionarie sui valori di domenica, o al più in lenta e lieve decrescita“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Oggi molto nuvoloso o coperto. Verso sera nuvolosità in attenuazione con irregolari schiarite a partire dalla pianura occidentale.

Precipitazioni: diffuse e tra deboli e moderate su Pianura e Appennino; tra moderate e forti su Alpi e Prealpi. Anche a carattere di rovescio e/o temporale. Limite neve oltre 2400 metri circa.

Temperature: massime in aumento: in Pianura valori compresi tra 18 e 23°C.

Zero termico: in abbassamento nel corso della giornata fino a portarsi in serata intorno a 2700-2900 metri circa.

Venti: in pianura deboli o moderati da est, con raffiche a tratti a forti; in montagna forti o molto forti dai settori meridionali. A sera in parziale attenuazione a partire dalle quote più basse.

Domani su Alpi e Prealpi nuvoloso o molto nuvoloso. Altrove nuvolosità irregolare, a tratti estesa e compatta.

Precipitazioni: deboli o localmente moderate sparse, più insistenti su alta pianura e fascia prealpina, a tratti anche a carattere di rovescio; la probabilità di fenomeni temporaleschi è circoscritta alla pianura tra pomeriggio e sera. Neve oltre 1800 metri circa.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie. In Pianura minime tra 11 e 16 °C, massime tra 18 e 23°C.

Zero termico: in giornata intorno a 2800 metri circa; in lieve abbassamento verso sera, fino a portarsi sulle Alpi intorno a 2200 metri.

Venti: in pianura deboli prevalentemente dai quadranti orientali; in montagna moderati dai quadranti meridionali, in ulteriore attenuazione in serata.

