Allerta Meteo, torna il maltempo da oggi sull’Italia: primi forti temporali, temperature in picchiata da stasera

E’ tornato il maltempo sull’Italia questa mattina, con le prime piogge del mese di ottobre che arrivano dopo due settimane di caldo anomalo e sole pieno in tutto il Paese. Forti temporali stanno colpendo il Friuli Venezia Giulia: sono già caduti 60mm di pioggia a Sgonico – Zgonik, vicino Trieste, dove sono in corso tempeste di fulmini e pioggia con appena +18°C. Fa ancora più freddo a Udine con +17°C e anche qui forti piogge nel quadrante settentrionale della città.

Al Centro/Sud, invece, è una domenica tipicamente estiva: abbiamo già +30°C a Palermo, +29°C a Siracusa, +28°C a Catania e Reggio Calabria, +27°C a Pescara e Bitonto, +26°C a Rimini, Ancona, Foggia e Brindisi, tutte temperature che aumenteranno ancora nel corso della giornata, con eccezione della Romagna dove nel pomeriggio arriverà il fronte temporalesco che determinerà un brusco calo delle temperature.

I fenomeni più estremi colpiranno Slovenia e Croazia, dove stasera arriverà un antipasto d’inverno: farà molto freddo e avremo la neve sulle colline. Anche sull’Italia, però, le temperature diminuiranno sensibilmente, soprattutto al Nord ma anche al Centro e in Puglia. Soltanto all’estremo Sud, in Calabria meridionale e Sicilia, continuerà a fare caldo per tutta la settimana. In ogni caso sarà una parentesi fresca relativamente breve: da metà settimana arriverà uno scirocco prefrontale rispetto ad una violenta perturbazione oceanica proveniente dall’Atlantico, e quindi continuerà a fare caldo in tutt’Italia e sarà il preludio di un periodo di grandi piogge per il Centro/Nord a partire da giovedì 19 e venerdì 20 ottobre. Finalmente, sarà autunno.

