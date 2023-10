Allerta Meteo, ottobre finisce con un’altra violenta sciroccata: forte maltempo tra lunedì e martedì

MeteoWeb

Inizia una nuova ondata di maltempo sull’Italia in quest’ultima domenica di ottobre: le piogge per il momento sono moderate e limitate ad una piccolissima porzione del territorio Nazionale, fondamentalmente alla Liguria di Levante con picchi di 50-60mm di pioggia già caduti tra Genova e La Spezia, e deboli piovaschi nel resto del Nord dove comunque il cielo è coperto, le temperature sono fresche e il clima è prettamente autunnale (abbiamo in pieno giorno +14°C a Torino, +15°C a Milano e Verona).

Una situazione molto diversa dal resto del Centro/Sud, dove invece splende il sole e fa molto caldo: è ancora estate. L’ondata di maltempo, però, nelle prossime ore e soprattutto nei prossimi giorni si estenderà a gran parte del Paese. In modo particolare domani, lunedì 30 ottobre, il maltempo si intensificherà su Liguria e resto del Nord già dalle prime ore del mattino, mentre al Centro/Sud farà ancora molto caldo con forte vento di scirocco in rinforzo:

Nel pomeriggio-sera di domani, lunedì 30 ottobre, lo scirocco diventerà impetuoso con forti mareggiate su Liguria, Toscana, Lazio e alto Adriatico, come già accaduto nei giorni scorsi. Al Nord il maltempo diventerà devastante, con piogge torrenziali (fino a 200mm) sulle Prealpi orientali in Veneto e Friuli Venezia Giulia, e forti temporali anche in Toscana, oltre che nel resto del Nord:

Dopodomani, martedì 31 ottobre nonché ultimo giorno del mese, il maltempo si intensificherà ulteriormente al Nord/Est (attenzione al Friuli Venezia Giulia) estendendosi alle altre Regioni tirreniche del Centro, Lazio e Campania su tutte. Sarà un’altra ondata di maltempo molto violenta, simile a quella dei giorni scorsi, proveniente dall’oceano Atlantico e quindi foriera di abbondanti precipitazioni su tutto il Nord e sull’Italia tirrenica. Uno schema che si ripeterà a lungo anche nella prima metà di novembre con ulteriori perturbazioni che seguiranno lo stesso identico andamento.

