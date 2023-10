Sole, caldo e mare piatto: al Sud Italia è una domenica di piena estate | GALLERY

MeteoWeb

Splende il sole al Centro/Sud in questa domenica 29 ottobre, che di 29 ottobre ha molto poco dal punto di vista meteorologico: le temperature, infatti, sono tipicamente estive con valori che superano i +25°C un po’ in tutto il Sud, con picchi di +27°C a Palermo, Siracusa e Trapani, +26°C a Reggio Calabria, Foggia e Pescara, in rapida ascesa.

Questo clima sta favorendo la presenza di numerosi bagnanti sulle spiagge dell’Italia meridionale: spettacolari le fotografie a corredo dell’articolo che arrivano da Scilla (Reggio Calabria), scattate da Renzo Pellicano con un drone, con il panorama dello Stretto e della Costa Viola.

