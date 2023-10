Allerta Meteo Piemonte: ancora forti rovesci, codice giallo sui settori meridionali e sul Verbano

MeteoWeb

“Allerta gialla sui settori meridionali e sul Verbano. Condizioni in miglioramento a partire dai settori sudoccidentali, con fenomeni che proseguiranno sui settori orientale e settentrionale, in particolare sul Verbano dove sono attesi rovesci localmente forti. Venti forti sui rilievi meridionali fino a quote collinari“: è quanto si legge nell’allerta meteo diramata oggi, venerdì 20 ottobre, da Arpa Piemonte.

“Condizioni in miglioramento a partire dai settori sudoccidentali, con fenomeni che proseguiranno sui settori orientale e settentrionale, in particolare sul Verbano dove sono attesi rovesci localmente forti ancora per le prossime 24 ore. Variabile domani, con rovesci sparsi da metà giornata per l’ingresso di aria fredda in quota, più stabile domenica. Venti ancora forti sui rilievi meridionali fino a quote collinari, in attenuazione a partire dai rilievi del Cuneese,” si legge nel bollettino di vigilanza.

“L’intensa perturbazione che sta interessando la nostra regione dalla tarda serata di ieri andrà progressivamente attenuandosi a partire dal settore sudoccidentale, mentre persisteranno condizioni di instabilità in particolare sul Verbano, dove i fenomeni proseguiranno localmente intensi fino alla giornata di domani, che sarà caratterizzata da condizioni di variabilità, con l’attivazione di nuovi rovesci sparsi da metà giornata a causa dell’ingresso di aria più fredda in quota,” riporta il consueto bollettino meteo di Arpa regionale. “Domenica la risalita dei valori di pressione in quota favorirà condizioni più stabili, mentre ad inizio settimana una nuova intensificazione delle correnti di libeccio determinerà un progressivo peggioramento che risulterà più incisivo a partire dalla serata di lunedì e dalle prime ore di martedì“.

