Allerta Meteo Piemonte: brusco peggioramento, forti temporali fino a domani

MeteoWeb

“Tra oggi pomeriggio e domani mattina, cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, localmente forti o molto forti e a carattere temporalesco sul settore appenninico e ventilazione sostenuta da sud, sudovest sui rilievi. Miglioramento nel pomeriggio di domani“: è quanto si legge nell’allerta meteo codice giallo diramata oggi, lunedì 23 ottobre, da Arpa Piemonte.

“Condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto tra oggi pomeriggio e domani mattina, con precipitazioni diffuse, localmente forti o molto forti e a carattere temporalesco sul settore appenninico e sostenuta ventilazione da sud, sudovest sui rilievi. Miglioramento nel pomeriggio di domani. Probabile formazione di nebbie tra Martedì notte e Mercoledì mattina. Possibile nuovo peggioramento sulle Alpi nordoccidentali per la seconda parte della giornata di Mercoledì,” evidenzia il bollettino di vigilanza.

“Una saccatura atlantica avente l’asse sulla penisola iberica convoglia intensi flussi umidi sudoccidentali sul Piemonte, causando condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto tra oggi pomeriggio e domani mattina, con precipitazioni diffuse, localmente forti o molto forti e a carattere temporalesco sul settore appenninico e sostenuta ventilazione da sud, sudovest sui rilievi,” si legge nel consueto bollettino meteo di Arpa Piemonte. “E’ previsto un miglioramento nel pomeriggio di domani quando la saccatura si allontanerà verso est. Probabile formazione di nebbie tra Martedì notte e Mercoledì mattina. Una nuova saccatura atlantica apporterà un moderato peggioramento sulle Alpi da Mercoledì sera, con estensione a tutta la regione nel pomeriggio di Giovedì“.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: