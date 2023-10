Allerta Meteo Piemonte: codice giallo, “rovesci intensi al confine con la Liguria”

MeteoWeb

“Allerta gialla su basso Piemonte. Precipitazioni diffuse e moderate per il pomeriggio odierno, più sostenute su Verbano, zona dei laghi ed rilievi di confine delle Alpi Marittime; rovesci intensi al confine con la Liguria. Attenuazione dei fenomeni a partire dalla tarda serata“: è quanto si legge nell’allerta meteo codice giallo diramata oggi, lunedì 30 ottobre, da Arpa Piemonte.

“Gli intensi flussi meridionali apporteranno precipitazioni diffuse e mediamente moderate per il pomeriggio odierno più sostenute sul Verbano, la zona dei laghi e i rilievi di confine delle Alpi Marittime, temporali intensi al confine con la Liguria. Domani sono attesi fenomeni residui fino alle prime ore del mattino poi è prevista una intensificazione della ventilazione con venti di caduta nelle vallate alpine e sui primi tratti pianeggianti,” evidenzia il bollettino di vigilanza.

“Un intenso flusso umido sudoccidentale in quota e meridionale nei bassi strati determina condizioni di tempo diffusamente perturbato per la giornata odierna, con precipitazioni localmente intense su Verbano e sull’Appennino per fenomeni anche temporaleschi in sconfinamento dalla Liguria. Un miglioramento è atteso dalla tarda serata a partire da ovest, favorito dalla rotazione delle correnti da ovest-nordovest con l’attivazione di venti di foehn nella notte nelle valli occidentali, in estensione alle pianure nel corso della giornata di domani che vedrà condizioni generalmente soleggiate dal pomeriggio,” si legge nel consueto bollettino meteo di Arpa regionale. “Mercoledì prima parte di giornata asciutta con velature in transito; dal pomeriggio condizioni più variabili. Giovedì la discesa di una vasta e profonda area depressionaria dalle Isole Britanniche porterà un rapido peggioramento del tempo“.

