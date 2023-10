Allerta Meteo Piemonte: disposta la chiusura del colle dell’Agnello

MeteoWeb

La Provincia di Cuneo ha disposto la chiusura del valico del colle dell’Agnello dalle 17 di oggi, giovedì 19 ottobre, in conseguenza al bollettino di allerta meteo diramato dalla Regione Piemonte, che prevede un livello di allerta “arancione” nel settore della valle Varaita. In accordo con il dipartimento Hautes Alpes, che gestisce la parte francese del valico, è stata decisa la chiusura della strada, in via preventiva, fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza e di regolare viabilità. La Provincia di Cuneo aprirà alle 20 il presidio con gli uffici Protezione Civile in modalità “h24” per assicurare i servizi di monitoraggio e pronto intervento in caso di necessità.

Il bollettino diramato dall’Arpa Piemonte segnala piogge intese a carattere di rovescio temporalesco accompagnate da vento su tutte le valli cuneesi al confine con Francia e Liguria (zona gialla solo per la valle Po) con rischi di esondazioni dei corsi d’acqua secondari e l’attivazione di frane e smottamenti di versante. Il Presidente della Provincia Luca Robaldo ha affermato: “come avvenuto in occasione del forte maltempo dello scorso maggio, mi sono confrontato con il Presidente della Regione Alberto Cirio e ho disposto l’apertura della sala operativa al fine di monitorare e mantenere un contatto diretto con i comuni ricompresi nelle zone di allerta arancione“.

