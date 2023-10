Allerta Meteo Roma, forte maltempo tra venerdì sera e sabato: i dettagli

MeteoWeb

Anche Roma sarà coinvolta dall’ondata di maltempo iniziata oggi sull’Italia settentrionale. Nella Capitale splende ancora il sole con un vento meridionale che determina qualche nube e un clima mite, con temperatura di +26°C in città. Domani, venerdì 20 ottobre, aumenterà la nuvolosità per lo scirocco in intensificazione. Su Roma sarà una giornata calda, ancora con +26°C, ma molto ventosa, con raffiche che nel primo pomeriggio supereranno i 60km/h. Attenzione ai possibili danni provocati dal forte vento.

Il cielo si annuvolerà sempre di più nel corso della mattinata, diventando coperto nel pomeriggio con il sole oscurato. Lo scirocco verrà sostituito dall’impatto di una linea temporalesca molto violenta in serata, dopo le 22, che segnerà la fase più cruenta del maltempo su Roma. Il temporale durerà circa tre-quattro ore tra venerdì sera e sabato notte, e scaricherà in città circa 40mm di pioggia, con pesanti disagi. Anche sabato 21 ottobre, dopodomani, il tempo rimarrà instabile e perturbato con molte nubi, qualche pioggia, locali temporali e molto più fresco rispetto ai giorni precedenti (la temperatura massima non supererà i +21/+22°C).

Poi, domenica 22 ottobre, tornerà a splendere il sole che continuerà anche la prossima settimana con temperature nuovamente estive, fino a +27/+28°C già lunedì e martedì.

