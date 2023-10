Allerta Meteo, forte maltempo in arrivo: scuole chiuse giovedì 19 ottobre, l’ELENCO

MeteoWeb

L’Italia si prepara ad affrontare una violenta ondata di maltempo a causa dell’approfondimento sul Mediterraneo occidentale di una saccatura centrata sull’Atlantico. Dal pomeriggio odierno, si instaureranno correnti sud-occidentali instabili che porteranno precipitazioni al Centro-Nord e un aumento della ventilazione proveniente da Sud. Sulla base di queste previsioni, la Protezione Civile nazionale ha diramato l’allerta meteo arancione in tre regioni (Liguria, Toscana ed Emilia Romagna) e gialla in altre due (Piemonte e Friuli Venezia Giulia). Alla luce dell’allerta meteo, i sindaci di alcune località stanno decidendo la chiusura delle scuole.

In questa pagina, di seguito, man mano che verranno pubblicati i provvedimenti ufficiali, aggiorneremo l’elenco dei Comuni in cui le scuole resteranno chiuse domani, giovedì 19 ottobre.

Liguria

La Spezia

Chiuse tutte le scuole superiori in provincia di La Spezia

Tutti i Comuni della Lunigiana

Chiavari (Genova), chiusi l’Istituto Assarotti, Viale Millo 4; Via Castagnola 2-4 e 11-15A, Via Santa Chiara 20, limitatamente all’edificio in adiacenza al Rio Bacezza; Casa Marchesani

(Genova), chiusi l’Istituto Assarotti, Viale Millo 4; Via Castagnola 2-4 e 11-15A, Via Santa Chiara 20, limitatamente all’edificio in adiacenza al Rio Bacezza; Casa Marchesani Borzonasca (Genova)

(Genova) Casarza Ligure (Genova)

(Genova) Moconesi (Genova)

(Genova) Cicagna (Genova)

(Genova) Mezzanego (Genova)

(Genova) San Colombano Certenoli (Genova)

(Genova) Santa Margherita Ligure (Genova)

(Genova) Sestri Levante (Genova)

Toscana

Carrara

Livorno

Collesalvetti (Livorno)

