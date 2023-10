Allerta Meteo, domani scuole chiuse per maltempo in due regioni: l’ELENCO

MeteoWeb

Dalla serata di oggi un nuovo sistema frontale di origine atlantica tenderà a raggiungere la nostra Penisola determinando precipitazioni da sparse a diffuse, anche temporalesche, al Nord e sulle regioni tirreniche, con associato un deciso rinforzo della ventilazione su gran parte del Paese. Sulla base di queste previsioni, la Protezione Civile nazionale ha dichiarato l’allerta meteo arancione su settori di Liguria, Emilia Romagna, Toscana e Friuli Venezia Giulia. Alla luce delle allerte, i sindaci di alcune località stanno decidendo la chiusura delle scuole. Di seguito, aggiorneremo l’elenco delle località in cui le scuole resteranno chiuse domani, venerdì 27 ottobre.

Liguria

Ameglia (La Spezia)

(La Spezia) Arcola (La Spezia)

(La Spezia) Bolano (La Spezia)

(La Spezia) Borzonasca (Genova)

(Genova) Brugnato (La Spezia)

(La Spezia) Chiavari (Genova) (chiusi solo i seguenti plessi: immobile scolastico in Via Millo 4-Istituto Assarotti; in Via Castagnola 2-4 e 11-15; in Via Santa Chiara 20 limitatamente all’edificio in adiacenza al Rio Bacezza; in Via Millo 121-Casa Marchesani)

(Genova) (chiusi solo i seguenti plessi: immobile scolastico in Via Millo 4-Istituto Assarotti; in Via Castagnola 2-4 e 11-15; in Via Santa Chiara 20 limitatamente all’edificio in adiacenza al Rio Bacezza; in Via Millo 121-Casa Marchesani) Follo (La Spezia)

(La Spezia) Framura (La Spezia)

(La Spezia) Lavagna (Genova)

(Genova) Luni (La Spezia)

(La Spezia) Ne (Genova)

(Genova) Rapallo (Genova)

(Genova) Riccò Del Golfo (La Spezia)

(La Spezia) Rocchetta Vara (La Spezia)

(La Spezia) San Colombano Certenoli (Genova)

(Genova) Sarzana (La Spezia)

(La Spezia) Sesta Godano (La Spezia)

(La Spezia) Vezzano Ligure (La Spezia)

(La Spezia) Uscio (Genova)

(Genova) Varese Ligure (La Spezia)

(La Spezia) Zignago (La Spezia)

Toscana

Scuole chiuse in tutta la Lunigiana

Elenco in aggiornamento.

