Allerta Meteo Toscana: domani chiuse scuole e giardini a Livorno

MeteoWeb

Domani, giovedì 19 ottobre, a Livorno rimarranno chiuse le scuole e i parchi pubblici a causa dell’allerta meteo arancione per forti piogge diramata dalla Regione Toscana. Con ordinanza dell’amministrazione comunale, è disposta la chiusura di scuole e servizi educativi, centri diurni, ludoteche, parchi e cimiteri durante l’allerta arancione (quindi dalla mezzanotte di oggi alle ore 14 di domani, giovedì 19 ottobre).

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: