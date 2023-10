Allerta Meteo, forte maltempo anche in Svizzera: attesi picchi di 180mm e vento fino a 160km/h

MeteoWeb

La perturbazione che scatenerà forte maltempo in Italia impatterà anche sulla Svizzera, dove è alta l’allerta per vento forte e piogge intense. “I venti saranno tempestosi sia in montagna, sia in pianura, con favonio nelle vallate nordalpine e Scirocco alle basse quote del Sud“, spiega MeteoSvizzera in un aggiornamento pubblicato sul proprio sito, specificando che “a seguito del transito frontale, dalla seconda metà della giornata di venerdì sia le precipitazioni sia il vento si attenueranno”.

Allerta per forti precipitazioni

“Per quanto riguarda le precipitazioni, nelle regioni a ridosso del versante nord della cresta alpina principale il livello di allerta è stato innalzato a 4. In queste regioni sono previsti da 70 a 110mm in 24 ore. Nelle regioni adiacenti a nord, gli accumuli spazieranno invece tra 50 e 80mm. Al Sud delle Alpi, le gli accumuli previsti spaziano tra 140-180mm per il Locarnese e le Valli Maggia e Verzasca, 100-150mm tra Leventina, Blenio, Riviera, Moesano, Bregaglia e Poschiavo e tra 50–80mm verso l’Engadina, con punte locali fino a 90mm. Queste regioni sono allertate con un livello 3, in quanto le soglie di allertamento sono più elevate rispetto che quelle delle regioni nordalpine”, spiega MeteoSvizzera. “Per tutta la durata dell’evento il limite delle nevicate resterà piuttosto elevato, inizialmente attorno a 3000 metri e in seguito in calo a 2400 metri circa”, aggiunge.

Allerte di livello 3 per il vento

“Il vento da sud, soprattutto sulle Alpi centrali e orientali, aumenterà gradualmente venerdì e raggiungerà il suo picco a mezzogiorno di venerdì. A 3000 metri sono previste velocità del vento di 75-85 nodi (130-160km/h)”, spiega ancora MeteoSvizzera, precisando che l’allerta per vento è di livello 3.