Allerta Meteo Trentino: vento forte criticità idrogeologiche, codice giallo dalla mezzanotte

MeteoWeb

La Protezione civile del Trentino ha emesso un’allerta meteo (gialla) per vento forte ed eventuali criticità idrogeologiche e idrauliche. L’avviso è valido dalla mezzanotte alle 12 di sabato 21 ottobre 2023, su tutto il territorio provinciale. Nelle prossime ore i flussi in quota tenderanno ad intensificare dai quadranti meridionali e sono previsti particolarmente forti nelle giornata di domani, venerdì 20 ottobre 2023, quando, da mattina a sera, sono attese precipitazioni diffuse e persistenti che, specie nelle zone di stau e sui settori occidentali, potranno risultare intense, abbondanti e localmente anche a carattere temporalesco.

Dalla sera di oggi, giovedì 19 ottobre 2023, nella giornata di venerdì 20 ottobre 2023 e fino alle prime ore di sabato 21 ottobre 2023 sono attese cumulate di pioggia medie di 50 – 80 mm (corrispondenti a 50 – 80 litri a metro quadrato) e localmente di più di 120 mm; i venti soffieranno molto forti in montagna dove, soprattutto nelle zone esposte, le raffiche potranno superare i 120 km/h mentre nelle valli i venti saranno generalmente meno intensi ma, tuttavia, soprattutto nelle valli orientate nord – sud, potranno localmente superare gli 80 km/h. Sabato e soprattutto domenica e lunedì è previsto un miglioramento.

La Protezione civile precisa che si ritengono possibili, a partire da oggi, giovedì 19 ottobre 2023, criticità dovute principalmente a:

erosioni e smottamenti nel reticolo idrografico, ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale, allagamenti, esondazioni, frane e colate rapide;

forti raffiche di vento, grandine e fulminazioni.

Possono verificarsi disagi ed effetti (anche interruzioni) sulla viabilità e sulla circolazione ferroviaria, nonché sulle reti aeree di comunicazione e di distribuzione di servizi.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: