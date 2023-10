Allerta Meteo Veneto: piogge abbondanti e venti forti

MeteoWeb

In Veneto, da oggi fino a domani, venerdì 20 ottobre, il tempo sarà instabile-perturbato con precipitazioni diffuse da consistenti ad abbondanti su zone montane-pedemontane, più sparse e irregolari in pianura ma con probabili rovesci e temporali anche intensi nel pomeriggio di domani. È previsto anche un rinforzo dei venti dai quadranti meridionali fino a forti o molto forti in quota e tesi a tratti forti sulla costa. Sulla base delle previsioni, il Centro della Protezione Civile regionale avvisa che dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani, sono state dichiarate le fasi operative di “Attenzione” per criticità idrogeologica nei bacini idrografici: Alto Piave, Piave Pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone; per criticità idrogeologica per temporali nei bacini idrografici: Piave Pedemontano; Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone; Adige-Garda e Monti Lessini; Basso Brenta-Bacchiglione; Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna; Livenza, Lemene e Tagliamento. Per le stesse ore, inoltre, è stata dichiarata la fase operativa di “Attenzione” per vento forte su zone montane e costa.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: