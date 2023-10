Allerta Meteo Veneto: ancora criticità idraulica in 3 bacini per innalzamento dei fiumi

MeteoWeb

La perturbazione che ha attraversato il Veneto ha lasciato qualche strascico per quanto riguarda la criticità idraulica su tre bacini idrici del territorio. Per questo motivo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un avviso di criticità, determinando lo Stato di Attenzione (allerta gialla) sul bacino Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, sul bacino Basso Brenta-Bacchiglione e sul bacino Livenza-Lemene-Tagliamento. In queste zone, l’effetto al suolo è l’innalzamento dei corsi d’acqua principali con probabile superamento della prima soglia idrometrica, generalmente contenuto all’interno dell’alveo. L’allerta gialla è dichiarata fino alle ore 14 di domani, sabato 28 ottobre.

