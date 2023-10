Alta marea: anche Trieste allagata, a Grado raggiunto picco di 169 cm | FOTO

MeteoWeb

Il maltempo ha interessato gran parte del Friuli Venezia Giulia con piogge estese e forte vento. A Grado il picco di marea si è registrato intorno alle 10, con l’acqua che ha raggiunto tra i 166 e i 169 cm e vento a 75 km/h. Superate quindi le previsioni dell’Ispra, che nella serata di ieri aveva rivisto un picco a 157 cm. La SR352 translagunare è stata chiusa con deviazione verso Boscat e Apt ha comunicato una serie di modifiche alle linee degli autobus, a causa degli allagamenti sulle strade. A Marina Julia la spiaggia è stata sommersa dal mare. A Trieste, dove il picco è già passato, sono state interdette al transito le Rive nel tratto compreso tra piazza Tommaseo e piazza Venezia. e.

Sotto osservazione anche la spiaggia di Lignano Sabbiadoro (Udine), e sempre in Friuli un particolare monitoraggio è riservato al torrente Torre. Ingrossato già a Tarcento, a Nord di Udine, la piena del Torre attraversa tutta la pianura fino alla Bassa Friulana. Nessun problema sul ponte autostradale A4 vicino a Ruda (Udine), ma la vicina passeggiata rimane chiusa per la piena.

