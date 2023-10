Alta marea: a Muggia il livello dell’acqua torna a salire, a Trieste rimane alto

MeteoWeb

A Muggia, sul litorale triestino, è di nuovo salito il livello della marea, fino ad arrivare nella sede stradale. Per tale motivo alcune arterie sono state nuovamente chiuse, come è il caso del Mandracchio. Il livello si mantiene al di sotto di quanto verificatosi ieri, quando l’acqua ha raggiunto i 20 cm nel centro storico. E’ ancora chiusa anche la strada per Lazzaretto nei pressi di Punta Sottile dove ieri la mareggiata ha distrutto una parte del muretto protettivo.

A Trieste, invece, oggi il livello dell’acqua non è salito ma permane alto, poco meno di ieri, in assenza di un significativo deflusso. Il Canal Grande non è navigabile in quanto l’acqua è tanto alta da non consentire il passaggio di barche sotto i ponti. Anche lungo le Rive il livello è alto ma non desta preoccupazione.

