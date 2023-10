Un “Anello di Fuoco” in cielo, evento celeste imperdibile ad ottobre

MeteoWeb

Un’eclissi solare anulare sarà visibile dagli Stati Uniti nordoccidentali al Brasile il 14 ottobre 2023. Questo evento, caratterizzato dall’apparizione di un “Anello di Fuoco“, si verifica quando la Luna è nel punto più lontano dalla Terra. Il fenomeno sarà visibile per milioni di persone mentre attraverserà i cieli degli Stati Uniti nordoccidentali attraverso il Messico, l’America Centrale e il Sud America, uscendo dal continente in Brasile. Diverse località esclude dal percorso dell’anularità saranno comunque in grado di vedere un’eclissi solare parziale, meteo permettendo.

Un’eclissi solare anulare si verifica quando la Luna si trova direttamente tra la Terra e il Sole, ma a causa della sua orbita ellittica, il satellite è troppo lontano dalla Terra per coprire completamente il Sole. Si distingue dall’eclissi solare totale, in cui la Luna oscura completamente il Sole, determinando un breve periodo di oscurità diurna.

Durante un’eclissi solare anulare, il bordo esterno del Sole rimane visibile come un anello luminoso che circonda il disco scuro della Luna. Questo fenomeno si verifica perché il diametro apparente del satellite è inferiore a quello del Sole. In altre parole, la Luna non appare abbastanza grande nel cielo da coprire interamente il Sole.

L’Anello di Fuoco

“Anello di Fuoco” è un termine colloquiale usato per descrivere l’aspetto del Sole durante un’eclissi solare anulare. Come accennato, durante tale eclissi, la Luna non copre completamente il Sole. L’effetto risultante è un contorno luminoso, ad anello, della circonferenza del Sole. Questo anello luminoso, che in realtà è il bordo esterno della nostra setta, assomiglia ad un anello di fuoco per il suo aspetto fiammeggiante che spicca contro il cielo relativamente scuro. È un’immagine straordinaria che è attesa con impazienza sia dagli skywatcher che dagli astronomi ogni volta che è prevista un’eclissi anulare.

Ciò che si può vedere durante un’eclissi anulare dipende dalle condizioni meteo e dalla propria posizione. E’ necessario ci sia cielo terso per vedere l’eclissi. Tuttavia, anche con la copertura nuvolosa, la misteriosa oscurità diurna associata alle eclissi è avvertita non solo dagli umani, ma anche dagli animali, da quelli a quattro zampe e a quelli volanti. Gli uccelli tornano al nido, le api tornano all’alveare e perfino le tartarughe escono dagli stagni.

Per vedere tutte le fasi di un’eclissi anulare, compreso l’Anello di Fuoco”, è necessario osservarlo da qualche parte all’interno del percorso dell’anularità. L’Italia è esclusa, ma è comunque possibile seguire i numerosi eventi in live streaming con immagini dal mondo e commenti degli esperti, tra cui il webcast nella NASA, in programma alle 17:30 ora italiana del 14 ottobre 2023.