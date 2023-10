Un Anello di Fuoco fiammeggiante in cielo, l’eclissi anulare di Sole sarà uno spettacolo

MeteoWeb

Milioni di persone nelle Americhe potranno assistere a un evento astronomico suggestivo il 14 ottobre: un’eclissi solare anulare. Il fenomeno dovrebbe essere visibile, meteo permettendo, lungo un percorso che coprirà parti degli Stati Uniti, del Messico e di diversi Paesi dell’America Centrale e del Sud America.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’evento astronomico in arrivo.

Cos’è un’eclissi solare anulare?

Un’eclissi solare si verifica quando la Luna si sposta tra la Terra e il Sole. Quella che avverrà il 14 ottobre è detta “anulare” perché il satellite si interpone tra il nostro pianeta e la stella in un momento in cui la Luna si trova approssimativamente nel punto più lontano dal nostro pianeta. Non oscura completamente il Sole, a differenza di un’eclissi solare totale.

Perché sembra un Anello di Fuoco?

Poiché la Luna è più lontana del solito dalla Terra durante un’eclissi solare anulare, il satellite non oscura completamente il Sole, ma sembra invece un disco scuro sovrapposto alla faccia più grande e luminosa del Sole. Di conseguenza, l’eclissi sembrerà momentaneamente un anello di fuoco che circonda il disco scuro della Luna.

Dove sarà visibile?

Secondo la NASA, negli USA il fenomeno sarà visibile in Oregon, California, Nevada, Utah, Arizona, New Mexico e Texas. Il percorso dell’eclissi attraverserà poi parti del Messico, Guatemala, Belize, Honduras, Nicaragua, Panama, Colombia e Brasile prima di terminare al tramonto nell’Oceano Atlantico. In altre aree del Nord America, dell’America Centrale e del Sud America si potrà vedere un minore oscuramento del Sole.

Le distanze e le dimensioni

La Luna coprirà quasi del tutto la faccia del Sole, dalla visuale della Terra, solo perché il satellite, in realtà molto più piccolo della stella, è molto più vicino al nostro pianeta. Il diametro della Luna è di 3.476 km, rispetto al diametro del Sole di circa 1,4 milioni di km e al diametro della Terra, di 12.742 km.

Eclissi solari e lunari

Le eclissi lunari si verificano invece quando la Terra è posizionata tra la Luna e il Sole e l’ombra del nostro pianeta viene proiettata sulla superficie lunare. Ciò fa sì che la Luna sembri fioca dalla Terra, a volte con un colore rossastro. Le eclissi lunari sono visibili da metà della Terra, un’area molto più ampia rispetto alle eclissi solari.