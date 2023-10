Anticiclone africano, picchi di +30°C in Piemonte: caldo anche nel weekend

MeteoWeb

L’anticiclone africano colpisce anche il Piemonte, come il resto d’Italia, provocando temperature oltre le medie tipiche del periodo. Oggi – secondo i dati registrati dalla rete meteo di Arpa – la massima ha sfiorato i +30°C a Isola S. Antonio (Alessandria), dove il termometro è salito fino a +29,8°C. Registrati +28,5°C ad Alessandria; superati i +28°C a Govone (Cuneo). Nel centro di Torino, massima di +27,6°C alla stazione meteo dei Giardini Reali. Ai 4.554 metri della Capanna Margherita, sul Monte Rosa, la massima è rimasta di poco sotto lo zero, -0,6°C, dopo due giorni consecutivi con valori positivi, ossia +3,4°C domenica 1 ottobre e +2,2°C lunedì 2.

E l’anticiclone non mollerà la presa neanche nei prossimi giorni. Dopo un momentaneo lieve cedimento nella giornata di domani, mercoledì 4 ottobre, con deboli rovesci sparsi, più probabili a ridosso dei rilievi alpini, tornerà a rafforzarsi da giovedì 5 e per tutto il prossimo fine settimana. Le massime in Piemonte – prevede la Società Meteorologica Italiana – resteranno tra i +24°C e i +27°C.

