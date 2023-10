L’applicazione all’estero di moderni sistemi antisismici prodotti in Italia e la progettazione con tali sistemi, all’estero, da parte di esperti italiani

MeteoWeb

di Alessandro Martelli (esperto di sistemi antisismici, già direttore ENEA) – Le applicazioni dei moderni sistemi antisismici iniziarono, in Italia, tanti anni fa: nel 1976 per i ponti ed i viadotti (Viadotto Somplago dell’autostrada Udine-Tarvisio, che, durante la sua costruzione, resistette indenne ai 2 terremoti del Friuli del 1975) e nel 1981 per gli edifici (Centrale di Vigili del Fuoco di Napoli). Però, attualmente (nonostante gli enormi benefici di tali sistemi in termini di sicurezza sismica delle strutture ed i loro costi di utilizzazione aggiuntivi ridotti, se non nulli), le nuove applicazioni di detti sistemi sono assai poche, in Italia, anche a strutture strategiche.

Viceversa, continuano le applicazioni di moderni dispositivi antisismici (isolatori e dissipatori di vario tipo) prodotti in Italia in altri Paesi , a dimostrazione delle competenze (da noi troppo poco sfruttate) dell’industria manifatturiera nazionale del settore. Si tratta di edifici, anche strategici o di rilevanza culturale, nonché di ponti e viadotti, stradali e ferroviari. Inoltre, la costruzione e l’adeguamento sismico di alcuni edifici protetti da moderni sistemi antisismici sono stati pure progettati, all’estero, da esperti italiani.

Mostro, a titolo di esempi, alcune delle prime fra le nostre applicazioni all’estero succitate, riguardanti vari Paesi:

(1) il nuovo Ospedale “La Luz” e Residenza per Anziani, isolato sismicamente a Lisbona (Portogallo);

(2) il nuovo Centro Commerciale isolato sismicamente Shacolas Park di Nicosia (Cipro);

(3) il nuovo Sea Plaza Hotel, una struttura in c.a. di 27 piani, oltre a 2 interrati, isolata sismicamente a Sochi (Russia);

(4) il nuovo Municipio di Medan, isolato sismicamente a Giava Meridionale (Indonesia);

(5) il retrofit, con l’isolamento sismico, dell’Asian Art Museum di San Francisco, California, su progetto dell’Arch. Gae Aulenti (USA);

(6) l’Iran Bastan Museum di Tehran, che si voleva adeguare con l’isolamento sismico nell’ambito di una collaborazione con l’Italia (Iran);

(7) il nuovo Golden Ears Bridge, isolato sismicamente a Vancouver (Canada);

(8) la nuova ferrovia Tuy Medio, isolata sismicamente a partire da Caracas (Venezuela);

(9) il retrofit dei viadotti d’accesso del Seo-Hae Granel Bridge, effettuato utilizzando dissipatori (Corea del Sud).