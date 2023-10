Batteria di una bici elettrica esplode in una palla di fuoco e provoca un incendio in ostello: un ferito | VIDEO

MeteoWeb

Due giovani sono stati colpiti da una palla di fuoco quando una batteria agli ioni di litio è esplosa all’interno di un ostello di Sydney, in Australia. L’ostello di Darlinghurst ha preso fuoco nella giornata di mercoledì 4 ottobre: sono intervenuti 22 Vigili del Fuoco e sei camion dei pompieri per combattere il rogo. Fire and Rescue NSW ha affermato che si sospetta che l’incendio sia stato innescato da una batteria difettosa di una bici elettrica lasciata in carica.

Il filmato di sicurezza del corridoio mostra un giovane in piedi sulla soglia che parla con un amico (ancora all’interno della stanza) quando un dispositivo prende improvvisamente fuoco. Entrambi i ragazzi si sono allontanati disperatamente dalla stanza, prima di andare alla stazione di Polizia di Kings Cross per chiedere aiuto. Uno dei due giovani, di circa 20 anni, ha riportato lievi ustioni alla gamba ed è stato trasportato all’ospedale di St. Vincent. L’altro, di nome Philippe, ha detto di essere rimasto “scioccato” quando è avvenuto l’incidente. “Sto bene, sono fortunato ad essere qui illeso”, ha detto.

Secondo quanto riferito, gli operatori dell’ostello sono andati porta a porta nell’edificio per evacuare altre 70 persone mentre le strade circostanti sono state chiuse per consentire le operazioni di emergenza. Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno contenuto il danno in un’unità prima di spegnere l’incendio. I Vigili del Fuoco avevano già avvertito di un “marcato aumento” degli incendi di batterie.