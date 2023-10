Il bergamotto di Reggio Calabria “come le statine e l’insulina, in modo naturale. Deve entrare nella dieta Mediterranea”: l’INTERVISTA al cardiologo

MeteoWeb

Vincenzo Montemurro è un cardiologo molto famoso, responsabile del servizio di cardiologia della Casa della Salute “Scillesi d’America” di Scilla, a Reggio Calabria: ai microfoni di MeteoWeb ha illustrato tutti gli effetti benefici del bergamotto di Reggio Calabria sulla salute umana nel corso della rassegna Bergarè, che si è conclusa ieri sera nella città dello Stretto per promuovere l’agrume noto anche come il “frutto della salute”.

“Il bergamotto di Reggio Calabria – ha spiegato Montemurro – viene considerato un nutraceutico vero e proprio in quanto possiede principi attivi biologici in grado di inibire la sintesi del colesterolo. I polifenoli contenuti nel suo succo hanno una struttura chimica analoga ai farmaci che chiamiamo statine, e riducono anche i trigliceridi. Importante anche la riduzione del glucosio dopo l’ingestione anche di un semplice succo di bergamotto: agisce come fa l’insulina. Nei pazienti affetti da diabete, bere bergamotto è molto virtuoso perchè contribuisce all’abbassamento dei livelli di glicemia. Il bergamotto si inserisce in un concetto di prevenzione e deve allargare la dieta mediterranea, dovremmo inserirlo proprio come prevenzione e trattamento delle malattie cardiovascolari e glicometaboliche” .

Foto















/