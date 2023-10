Una nota bevanda protegge dal diabete, “efficace come i farmaci”

MeteoWeb

Il consumo quotidiano di tè, in particolare tè nero, potrebbe contribuire a ridurre il rischio e la progressione del diabete di tipo 2, facilitando l’eliminazione degli zuccheri attraverso le urine. Questa interessante scoperta emerge da uno studio condotto sotto la supervisione dell’Università di Adelaide, in Australia, e verrà presentata durante il congresso annuale dell’European Association for the Study of Diabetes (EASD) che ha inizio oggi ad Amburgo.

La ricerca ha coinvolto un campione di quasi 2mila partecipanti, esaminando le loro abitudini di consumo di tè e conducendo analisi per valutare i livelli di glucosio nel sangue, quelli eliminati tramite l’urina e la loro capacità di gestire l’insulina. I risultati dello studio hanno rivelato che coloro che hanno assunto regolarmente il tè avevano un rischio significativamente inferiore del 15% di sviluppare il pre-diabete e del 28% di sviluppare il diabete. Questa riduzione del rischio era correlata a una maggiore escrezione di glucosio nelle urine nei consumatori di tè.

“I benefici del tè per la salute, tra cui un ridotto rischio di malattie cardiovascolari e diabete di tipo 2, sono stati segnalati in diversi studi negli ultimi anni,” ha evidenziato il coordinatore dello studio Tongzhi Wu. “Tuttavia, i meccanismi alla base di questi benefici non sono chiari“. “Questi risultati suggeriscono che le azioni dei composti bioattivi nel tè scuro possono modulare direttamente o indirettamente l’escrezione di glucosio nei reni,” ha proseguito Wu. Questo effetto “è simile a quello di una nuova classe di farmaci antidiabetici (chiamati SGLT2 inibitori) che, non solo è efficace nella prevenzione e nel trattamento del diabete di tipo 2, ma ha anche effetti protettivi sostanziali sul cuore e sui reni“.

Cos’è il tè nero

Il tè nero è una bevanda popolare ottenuta dalle foglie ossidate della pianta Camellia sinensis. Questo processo di ossidazione gli conferisce il caratteristico colore scuro e il sapore robusto. Le foglie vengono raccolte, appassite e successivamente rotte o schiacciate per avviare il processo di ossidazione. Durante questa fase, le sostanze chimiche all’interno delle foglie reagiscono con l’ossigeno dell’aria, trasformando il tè verde originale in tè nero.

Il tè nero è apprezzato per il suo sapore ricco e complesso, spesso associato a note di malto, cioccolato o spezie. Contiene caffeina e una varietà di antiossidanti benefici per la salute. È ampiamente consumato in tutto il mondo, ed è la base per molte miscele di tè, come il tè inglese e il tè chai. Il tè nero può essere gustato da solo o con latte e zucchero, ed è disponibile in diverse varietà regionali, ognuna con il suo profilo di gusto unico.

Diabete e benefici del tè

Il tè, in particolare il tè nero, è stato oggetto di studi che suggeriscono un legame potenzialmente benefico con il diabete di tipo 2. Il tè nero contiene composti come polifenoli e flavonoidi, noti per le loro proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Questi composti possono contribuire a migliorare la sensibilità all’insulina e a regolare i livelli di zucchero nel sangue. Tuttavia, ulteriori ricerche sono necessarie per confermare questi effetti e determinare le dosi ottimali per ottenere benefici significativi. Nel complesso, il consumo moderato di tè nero può essere parte di uno stile di vita sano che supporta la gestione del diabete di tipo 2.