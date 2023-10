Blitz Ultima Generazione a Torino: 17 denunciati, tre nuovi fogli di via

MeteoWeb

La Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Torino ha emesso tre nuovi fogli di via obbligatorio e un avviso orale del questore nei confronti di quattro attivisti di Ultima Generazione che questa mattina, nel centro del capoluogo piemontese, hanno bloccato corso Vittorio Emanuele e imbrattato con vernice arancione il pavimento dell’ingresso della stazione di Porta Nuova. Gli attivisti erano già stati identificati e denunciati per il blocco all’autostrada A4 Torino-Milano lo scorso 19 ottobre. I denunciati per il blitz di questa mattina, fanno sapere dalla Questura, sono 17, e non 18 come era stato detto precedentemente. La maggior parte proviene da fuori città. Tredici di questi avevano già avuto dei fogli di via da Torino, provvedimento che non è stato però rispettato. L’azione di questa mattina e del 19 ottobre rientra nella campagna denominata dagli attivisti ‘Fondo Riparazione’.