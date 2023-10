Brasile, settembre nero per gli incendi nello stato di Amazonas colpito dalla siccità

MeteoWeb

Lo stato di Amazonas, cuore della foresta amazzonica, in Brasile, ha registrato il secondo maggior numero di incendi della serie storica del mese di settembre, dal 1998 (anno in cui è iniziato il monitoraggio). Lo rivelano i dati dell’Istituto nazionale per la ricerca spaziale (Inpe), che segnalano 6.991 roghi. A settembre 2022, i roghi erano stati 8.659. Nel 2023, sono già stati registrati 14.682 incendi, più della media storica annuale di 9.617. Tuttavia, nell’insieme del bioma amazzonico, nel settembre di quest’anno sono stati registrati 25.414 focolai, un numero inferiore alla media, di 32.477. Lo stato di Amazonas è in stato di emergenza per una forte siccità.