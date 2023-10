Caldo anomalo, picchi di +31°C in Molise: temperature di 10°C oltre la media

MeteoWeb

Gli effetti dell’anticiclone africano si fanno sentire anche in Molise, dove oggi le temperature hanno sfiorato o addirittura superato i +31°C, come a Venafro dove si sono toccati i +31,7°C e a Santa Croce di Magliano, dove si sono toccati i +31,5°C (dati MeteoNetwork). Registrati anche +30,7°C a Ururi e +30,4°C a Campobasso. “Siamo sopra la media stagionale di 10°C, e non è tanto il valore assoluto a preoccupare, quanto la continuità di tale situazione barica con l’ingresso continuo di masse d’aria molto, molto calde. Si può dire tutto tranne che sia normale“, afferma il meteorologo Gianfranco Spensieri, direttore di Meteo in Molise. “Si tratta di valori sopra la media localmente anche di 10/11°C. Non è un clima normale, lo dicono i numeri”, aggiunge Spensieri.

