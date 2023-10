Caldo anomalo anche in Trentino: nuovi record di ottobre

MeteoWeb

L’ondata di caldo che sta investendo il Mediterraneo e l’Europa centro-occidentale, con centinaia e centinaia di record battuti, influenza anche il Trentino. Ieri, domenica 8 ottobre, a Castello Tesino e Lavarone sono stati battuti i record di temperatura massima per il mese di ottobre. A Castello Tesino (dati raccolti dal 1955) ieri, domenica 8 ottobre, sono stati registrati +28°C che battono il precedente record di 26°C che resisteva dal 23 ottobre 1971, mentre a Lavarone (dati raccolti dal 1925) sono stati raggiunti +24,5°C, 0,4 °C in più di quelli misurati il 12 ottobre del 2011. A Cavalese, sempre ieri, si sono misurati ben +26,8°C, non sufficienti a battere il record di +28,5°C dell’1 ottobre 1997, ma comunque sufficienti per posizionare la massima dell’ottobre 2023 al secondo posto tra quelle raccolte dal 1935.

Oggi le temperature massime sono ancora eccezionalmente elevate, soprattutto a quote medio alte, mentre da domani, pur rimanendo sopra la media, sono attese in progressiva diminuzione e nel fine settimana non sono escluse deboli precipitazioni.

