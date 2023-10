Caldo senza precedenti nel Lazio: picchi di +34°C a Roma e nella valle del Tevere, record battuti

MeteoWeb

Continua il dominio dell’anticiclone africano sul Mediterraneo e sull’Europa centro-occidentale, che determina caldo anomalo in molti Paesi, Italia inclusa. Dopo i tanti record stracciati ieri nelle regioni del Nord Italia, con picchi di +34-35°C in Piemonte, oggi anche nel Lazio si registrano temperature eccezionalmente elevate per il periodo, con punte di +32-33°C. Sulla valle del Tevere, così come in alcuni quartieri della città di Roma, sono stati toccati addirittura i +34°C. La pagina Facebook “Meteo Lazio” segnala alcuni dati delle centraline idrografico della città di Roma che hanno oltrepassato i valori record: +33,9°C a Roma Eur, +33,7°C a Roma Macao, +33,0°C a Roma Salone, +32,8°C a Roma Castelgiubileo, +32,4°C a Roma Massimina, +31,9°C a Roma Flaminio, +31,5°C a Roma Monte Mario, +31,0°C a Roma Ciampino. Possibile record di temperatura massima per la serie storica di Roma Urbe che ha toccato i +32°C.

In altre zone del Lazio, segnaliamo anche i seguenti valori: +34°C a Ceccano, Ripi, Lanuvio, +33°C a Guidonia, Sutri, Nepi, Monte Romano, Alatri, Sgurgola, +32°C a Monterotondo, Pomezia.

