Caldo storico per ottobre in Europa: battuti oltre 2200 record, nuovo primato nazionale in Slovenia | DATI

La giornata di ieri, domenica 8 ottobre, è stata storica dal punto di vista meteorologico in Europa. Tantissimi record di caldo sono stati battuti in molti Paesi del settore centro-occidentale del continente. Il mese di ottobre è iniziato e sta continuando sotto l’influenza di un poderoso anticiclone africano, che sta portando temperature molto elevate per il periodo. Basti pensare che dall’1 ottobre sono oltre 2.200-2.300 i record di temperatura battuti in Europa, secondo quanto segnala il climatologo Maximilano Herrera. Per quanto riguarda l’Italia, ieri sono stati toccati picchi di +34-35°C in Piemonte, ma anche +32-33°C in Emilia Romagna e Lombardia. Molti i record battuti.

Spagna

In questo inizio ottobre dal caldo anomalo, le temperature più elevate stanno interessando la Penisola Iberica e la Francia. La Spagna ieri ha raggiunto nuovamente picchi di +37-38°C, valori estremamente alti per il periodo e tipici dell’estate. Le temperature hanno superato la soglia dei +37°C sia in Andalusia che nelle Isole Canarie. Spiccano i +38°C raggiunti a Tenerife e i +33,1°C raggiunti a Madrid Barajas, che rappresentano un nuovo record per il mese di ottobre nella località. Nella giornata di sabato 7 ottobre, inoltre, in Spagna sono stati registrati i seguenti record: +35,3°C a Ourense, +34,5°C ad Almeria, +33,9°C a La Coruña, +32,7°C a Pontevedra.

Francia

Dall’1 ottobre, in Francia sono stati registrati quasi 1.000 record di temperatura mensili, 211 solo nella giornata di ieri, domenica 8 ottobre (vedi elenchi seguenti forniti da Meteociel). Tra i record più rilevanti, segnaliamo: +33,9°C a Le Luc, +32°C a Nîmes, +31,8°C a Orange, +30,3°C a Nantes, +28,1°C a Brest.

Record nazionale per ottobre in Slovenia

La Slovenia ha registrato un nuovo record nazionale di caldo per il mese di ottobre nella giornata di domenica 8, con i +31,3°C raggiunti a Crnomelj, città nel sud-est del Paese. Il record precedente era stato registrato a Slappe il 5 ottobre 2011, ed era di circa +30°C. Dalla giornata di ieri, spiccano anche i dati di Murska Sobota, che ha toccato +28,9°C, e Maribor, con +27,3°C. Di seguito, una lista dei record mensili battuti ieri nel Paese.

Croazia

Tra i dati più rilevanti di ieri in Croazia, segnaliamo: +30,4°C a Ogulin, +29,8°C a Spalato Resnik, +29,2°C a Zagabria Maksimir, +28,9°C a Pleso, +28,1°C a Varazdin.

Svizzera e Austria

L’ondata di caldo si è fatta sentire anche in Svizzera, con temperature fino a +29,4°C in Ticino e tanti record battuti, come dimostra l’elenco fornito da MeteoSvizzera.

In Austria, questa ondata di caldo ha portato anche notti tropicali e nuovi record di temperatura minima più alta per ottobre. Il Paese ha registrato anche il record nazionale per ottobre, con +30,3°C raggiunti il giorno 3 a Langenlebarn, in Bassa Austria. I +28,1°C registrati domenica 8 ottobre a Bad Radkersburg rappresentano, invece, un nuovo record di ottobre per la Stiria.

Irlanda

Gli effetti dell’ondata di caldo in atto in Europa si sono spinti fino alle Isole Britanniche. Segnaliamo, infatti, i +24°C raggiunti in Irlanda domenica 8, con record all’aeroporto di Dublino con una temperatura di +21,3°C.