Caldo assurdo in Austria: notte tropicale ad ottobre e record stracciati

Incredibile notte tropicale in Austria. Arriva dal Paese alpino un’ulteriore prova del caldo anomalo che sta inglobando l’Europa centro-occidentale e il Mediterraneo in questo inizio di ottobre. Questa situazione di temperature ben oltre le medie del periodo e di tempo stabile è provocata dalla poderosa rimonta dell’anticiclone africano. Mentre ieri, sabato 7 ottobre, in Spagna si sono toccate punte di +38°C, tipiche dell’estate, anche le temperature minime notturne registrate nelle scorse ore in Austria sono una dimostrazione della potenza dell’anticiclone in atto. Nell’Austria orientale, sono state raggiunte temperature minime notturne fino a +21,3°C. Si parla quindi di notte tropicale, ossia quelle notti in cui la temperatura non scende al di sotto della soglia dei +20°C. Registrata anche una temperatura minima di +20,9°C nella capitale Vienna.

La temperatura minima di +21,3°C registrata a Eisenstadt straccia il record di +17°C che risaliva al 1975. Nuovo record di temperatura minima anche a Wiener Neustadt con +20,9°C (il precedente record era di +17,4°C, stabilito nel 2004. Altre temperature minime degne di nota in Austria sono: +21,1°C a Mattersburg, +20,6°C a Gumpoldskirchen e +20,5°C a Pottschach.

Segnaliamo anche una minima di +18,5°C a Bratislava, capitale della Slovacchia. In Germania, numerose località hanno avuto temperature minime di +16-17°C.