Ondata di caldo in Europa: nuovi picchi di +38°C in Spagna, record anche in Francia | DATI

Sull’Europa, è iniziata un’altra forte ondata di caldo dopo quella già da record dei primi giorni di ottobre. E così ottobre, in questa prima parte, sembra sempre più una continuazione dell’estate nel Vecchio Continente. Tutta colpa di una forte rimonta dell’anticiclone africano, che sta provocando un caldo anomalo per il periodo. Anche oggi è stata una giornata molto calda in Europa. La Penisola Iberica e la Francia saranno ancora le due aree a subire gli effetti peggiori di questa ondata di caldo, che si estenderà anche sull’Europa centrale e fino a Regno Unito e Irlanda nei prossimi giorni. Dopo i +37,7°C registrati a Cordoba ieri, venerdì 6 ottobre, oggi le temperature raggiungono ancora picchi di +38°C in Spagna e valori diffusi di +34-36°C.

Molto caldo alle Canarie, con +38,1°C raggiunti a La Aldea de San Nicolás, località sull’isola di Gran Canaria; registrati +37°C a Tenerife. Sulla Spagna continentale, nuovo record a Siviglia con +37,8°C. Caldo record anche in Galizia, comunità autonoma nel nord-ovest del Paese, dove spiccano le seguenti temperature: +36,4°C a Ribadavia, +33,3°C a La Coruña, +32,6°C a Lugo, +32,2°C a Santiago de Compostela.

Caldo record anche in Francia

Caldo anomalo anche in Francia, dove diverse località hanno raggiunto +30-31°C, tra cui Tolosa e Nimes. Anche qui, sono stati registrati nuovi record di caldo nella giornata odierna: +32,3°C a Castelnaudary, +31,6°C a Carcassonne, +29,4°C a Millau, +26,5°C Cambon, tutte località nella regione dell’Occitania, nel sud-est del Paese.