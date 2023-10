Caldo record e incendi in Molise: due vasti roghi a Guglionesi e Montenero di Bisaccia

MeteoWeb

Il caldo record in questa prima parte di ottobre è accompagnato dagli incendi in Molise. Le temperature, più alte di 10°C rispetto alla media del periodo, favoriscono i roghi che anche oggi minacciano specialmente il territorio del basso Molise. Due vasti incendi sono divampati nei comuni di Guglionesi e Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso. Diverse squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale e del distaccamento di Termoli stanno lavorando dalle 14, con l’ausilio anche di un mezzo aereo, per spegnere le fiamme. Nel caso del rogo di Guglionesi, le fiamme si sono propagate nello stesso punto del vasto incendio di ieri, spento a notte fonda. Le fiamme hanno lambito le aziende agricole sul versante affacciato verso il fondovalle del Biferno, causando molta paura fra gli abitanti che si sono temporaneamente allontanati, in via precauzionale, fino a quando è stato scongiurato il rischio che il fuoco potesse arrivare alle abitazioni.

Con questo caldo assolutamente fuori stagione, inoltre, le spiagge sono ancora piene. È il caso di Termoli, dove tante persone stanno trascorrendo la giornata sull’arenile. Gli stabilimenti chiusi dallo scorso 30 settembre non scoraggiano lunghe permanenze sul bagnasciuga e bagni fuori stagione.

Ieri, lunedì 9 ottobre, è stato battuto il record di caldo storico a Campobasso, con +29°C.