Caldo: “oggettivamente folle”, nuovo record storico a Campobasso

MeteoWeb

Anche ieri è stata un’altra giornata di caldo record in Italia: tra diverse altre città, anche Campobasso non è stata da meno. Nel capoluogo molisano sono stati registrati +29°C. “E’ il nuovo record di sempre per il mese di ottobre“, secondo Gianfranco Spensieri, meteorologo di Rai pubblica utilità presso la Tgr Rai Molise e direttore di Meteo in Molise. “E’ nuovo record su Campobasso. Qualche giorno fa, il 3 ottobre, il capoluogo staccava un bel +28,6°C superando il precedente apice di caldo del 1981 (+27,6°C). Sono passati pochi giorni e ci troviamo a commentare qualcosa di oggettivamente folle con nuovo record di caldo storico a Campobasso e nuovo record di sempre del mese di ottobre con temperatura di +29°C“.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: