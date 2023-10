Caldo record in Molise: picchi di +33°C, si sfiorano i +30°C in montagna

MeteoWeb

Altra giornata dal caldo anomalo in Italia a causa dell’influenza di un possente anticiclone africano che sta provocando temperature da record in molte regioni. Non è esente il Molise, dove oggi si registrano picchi di +30-31°C e localmente anche +33°C: si tratta di temperature fino a 10-12°C sopra le medie stagionali nella regione. La temperatura più alta di oggi è stata raggiunta a Santa Croce di Magliano (Campobasso), 190 metri s.l.m., con +33,4°C. Seguono Venafro (Isernia) con +33,1°C e Ururi (CB) con +32,3°C. Anomali anche i valori in montagna. Spiccano i +29,4°C ad Agnone (817 metri s.l.m.); +27,5°C a Sant’Angelo in Grotte (990 metri); +30,4°C a Vinchiaturo (620 metri); +28,9°C a Frosolone (768 metri). Secondo i dati della rete MeteoNetwork, la stazione di Campobasso Nord ha registrato oggi una massima di +30,6°C, mentre quella di Isernia di +30,1°C.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: