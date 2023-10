Previsioni Meteo, la grande anomalia continua: caldo esagerato (almeno) per tutta la settimana

MeteoWeb

Temperature roventi in queste ore in tutt’Italia: la settimana è iniziata così come si è conclusa la precedente, con un clima anomalo e tipicamente estivo in tutto il Paese. Oggi la colonnina di mercurio ha raggiunto +33°C a Roma, Foggia, Guidonia, Velletri, Castel Gandolfo e Sora, +32°C a Parma, Modena, Latina, Cesena, Terni, Avellino, Frosinone, Pomezia, Frascati, Aprilia, Isola del Liri, Chieti, Imola, Lucera e Forlì, +31°C a Bologna, Brescia, Ferrara, Piacenza, Reggio Emilia, Viterbo, Benevento, Tivoli, Cassino, Pontecorvo, e Cervia.

Le temperature rimarranno così elevate ancora a lungo: stanno frantumando record su record, ogni giorno, non solo in Italia ma su gran parte d’Europa per un’anomalia termica di proporzioni eccezionali non solo per la sua intensità ma soprattutto per la sua durata.

Al momento non si intravede un serio cambio di rotta, neanche a lungo termine. Rimaniamo in attesa di novità, ormai per la seconda metà di ottobre, nella prospettiva che l’autunno – finalmente – faccia capolino anche sul Mediterraneo.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: