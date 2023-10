Campi Flegrei, INGV: “simulazioni di un’eruzione diffuse fuori contesto”

MeteoWeb

Non hanno alcuna attinenza con l’attuale situazione ai Campi Flegrei, le simulazioni tridimensionali di eruzioni diffuse da alcune emittenti televisive e riprese fuori contesto dal profilo YouTube dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). I video (prodotti nel 2011 e nel 2021) ricostruiscono l’eruzione di Agnano Monte Spina, avvenuta circa 4.100 anni fa. “Si tratta dell’eruzione più intensa documentata nei Campi Flegrei negli ultimi 15.000 anni“, spiega Giovanni Macedonio, geofisico dell’Osservatorio Vesuviano dell’INGV. “Non è lo scenario che ci aspettiamo al momento, anzi, vista la sua rarità è quello meno probabile”. La simulazione è frutto di uno dei tanti studi scientifici condotti dall’INGV per ricostruire eruzioni del passato in modo da comprendere meglio i meccanismi interni ai vulcani. “Di certo – conclude Macedonio – non è stata realizzata con l’intento di prefigurare scenari futuri”.