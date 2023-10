Campi Flegrei, Musumeci: “rimane l’allerta gialla”, possibili nuove scosse

MeteoWeb

“Sulla situazione nell’area dei Campi Flegrei rimane l’allerta gialla“. Lo comunica il Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci, dopo avere “preso atto del verbale conclusivo della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei Grandi Rischi, appositamente convocata dal capo dipartimento Fabrizio Curcio e che è rimasta in seduta per l’intera giornata“. La Commissione, sulla base delle relazioni dei centri di competenza del Dipartimento della Protezione Civile (INGV e CNR/Irea), che hanno fornito un’ampia rappresentazione dei dati del monitoraggio multiparametrico del sistema vulcanico, ha valutato che allo stato attuale non si ravvisano motivazioni immediate per la modifica del livello di allerta giallo per il rischio vulcanico.

Con riferimento alla sismicità, connessa al bradisismo, la maggiore frequenza degli sciami sismici, l’aumento della loro magnitudo e il perdurare del sollevamento del suolo, suggeriscono che gli stessi eventi sismici possano ripetersi in futuro.