Il Canada orientale batte i record di caldo autunnale

Questa settimana il Canada orientale ha infranto i record di caldo con temperature vicine ai +30°C. “È una cosa inaudita in un giorno di ottobre,” ha affermato il meteorologo di Environment Canada Jean-Philippe Begin. “È normale che si verifichino periodi caldi occasionali, ma un caldo estremo come questo è molto insolito“.

I record di calore degli ultimi 3 giorni sono stati battuti in Québec e nelle province adiacenti. Mercoledì la colonnina di mercurio ha raggiunto i +29,3°C a Montreal, superando il record di +26,7°C stabilito nel 2005. In cima al Mount Royal, una montagna nel cuore della città, il fogliame autunnale rosso vivo, arancione e giallo era spazzato da quella che sembrava una brezza estiva. Meravigliati dalla vista panoramica della città, molti turisti hanno ammesso di avere assaporato quest’ultimo sussulto d’estate prima che le temperature crollino. “È strano, soprattutto in Canada,” ha affermato la turista francese Christine Boileau, come riporta AFP.

Secondo Begin, le temperature torneranno ai valori stagionali nel corso del fine settimana, con previsioni di neve in alcune parti settentrionali del Canada. L’esperto ha avvertito che gli eventi meteo estremi, comprese le ondate di caldo, diventeranno più frequenti e colpiranno più duramente con il passare del tempo. La stessa cosa accade in tutto il mondo, dove le temperature continuano a battere i record. Dopo un’estate afosa e un settembre insolitamente caldo, quest’anno potrebbe diventare l’anno più caldo della storia umana.