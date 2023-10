Clima, il fisico Droz Jr.: “nessuna prova scientifica che l’energia eolica riduca la CO2”

MeteoWeb

I catastrofisti del cambiamento climatico “insistono sul fatto che stiamo affrontando un’imminente minaccia esistenziale. Per prevenire questa catastrofe, affermano che dobbiamo apportare cambiamenti immediati e di grande impatto, in particolare per quanto riguarda le nostre politiche energetiche”. È quanto scrive il fisico John Droz Jr. in un articolo pubblicato su Wind Watch, in cui fa riferimento in particolare all’energia eolica. “La domanda fondamentale è: se spendiamo trilioni di dollari per implementare assiduamente l’energia eolica, la minaccia esistenziale verrà estinta nel breve lasso di tempo che dicono di avere” i catastrofisti del clima? “La risposta è un no inequivocabile, per almeno i seguenti 6 motivi”, afferma Droz Jr.

Non esiste alcuna prova scientifica che l’energia eolica riduca l’eventuale CO 2

“L’energia eolica industriale esiste ormai da oltre 20 anni, quindi sono disponibili numerosi dati empirici. Tuttavia, se chiediamo prove scientifiche che l’energia eolica risparmi effettivamente una quantità significativa di CO 2 , ciò che i sostenitori dell’energia eolica forniscono sono “studi” basati su modelli computerizzati. Ci sono due problemi principali con questa mancata risposta”, afferma Droz Jr. “I modelli computerizzati sono appropriati quando non sono disponibili dati effettivi. Tuttavia, poiché sul pianeta ci sono oltre 200.000 turbine eoliche funzionanti, esiste un’enorme quantità di dati reali su quanta CO 2 viene effettivamente risparmiata. Allora perché i dati empirici dovrebbero essere nascosti e invece i modelli computerizzati dovrebbero essere presentati? Perché evidentemente questi dati non sono favorevoli alla lobby dell’industria eolica, poiché mostrano che si risparmia poca CO 2 . Un secondo serio problema con i modelli è che la CO 2 generata dall’eolico non viene calcolata accuratamente nei modelli computerizzati presentati dai lobbisti dell’energia eolica. Ad esempio, in genere non tengono conto di tutta la CO 2 generata dalla produzione e dall’assemblaggio. Di solito non tengono conto della CO 2 prodotta dal generatore di gas solitamente abbinato a ciascun progetto eolico”, spiega il fisico.

Esistono prove concrete del fatto che l’energia eolica può produrre più CO 2 del gas.

“Questa realtà non intuitiva si basa sul fatto che sulla griglia non esiste nulla come l’energia eolica di per sé. Ciò che tipicamente esiste è un pacchetto Eolico+Gas. Esistono due tipi molto diversi di generatori elettrici a gas (a ciclo singolo e a ciclo combinato). In breve, differiscono in tre modi principali (costi, tempi di risposta e CO 2 generata). Nella maggior parte dei casi (a causa dei costi e dei tempi di risposta), l’eolico è abbinato al gas a ciclo singolo, quindi il pacchetto Eolico+Gas è Eolico+Gas (ciclo singolo). La cosa interessante è essere consapevoli che le analisi condotte da esperti indipendenti hanno concluso che Eolico+Gas (ciclo singolo) può produrre più CO 2 del Gas (ciclo combinato)!”, continua il Dott. Droz Jr, fornendo una sfilza di studi a sostengono di quanto affermato.

Esistono studi di qualità che concludono che le turbine eoliche contribuiscono al riscaldamento globale.

“Le ragioni di questo risultato insospettato sono un po’ complesse e vanno da un “aumento del mescolamento dello strato limite” a un “alterato flusso atmosferico a larga scala””, sostiene il fisico, fornendo anche qui gli studi che sostengono tale tesi.

Diversi studi concludono che le turbine influenzano le condizioni meteorologiche locali.

“Ciò è correlato all’elemento precedente ma è più a livello locale. Una conseguenza di queste influenze è che la produzione agricola può essere influenzata negativamente”, dice ancora Droz Jr..

Numerosi studi dimostrano che le prestazioni delle turbine diminuiscono costantemente con l’età.

“Questa non dovrebbe davvero essere una sorpresa. Tale declino è attribuibile all’usura di alcune parti meccaniche della turbina e alla maggiore resistenza accumulata sulle pale della turbina”.

Diversi studi dimostrano rendimenti decrescenti derivanti dall’aggiunta di più turbine.

“L’elettricità è generata da turbine eoliche che estraggono (convertono) energia dal vento generato dal sole. Tuttavia, in parole povere, si arriva rapidamente a un punto in cui l’aggiunta di più turbine si traduce in una quantità inferiore di elettricità generata per turbina. I meccanismi sono spiegati in una varietà di studi”, sostiene ancora il Dott. Droz Jr..

“La conclusione è che non esiste alcuna prova scientifica che l’energia eolica riduca qualsiasi quantità di CO 2 consequenziale, e ci sono molte prove che l’energia eolica non è una buona soluzione a una presunta minaccia catastrofica (che richiede un grande cambiamento a breve termine). Per quanto riguarda la questione del riscaldamento globale, abbiamo abbandonato la sicurezza della scienza autentica e stiamo ora sprofondando nel pantano della scienza politica”, conclude amaramente il Dott. Droz Jr..