Clima, la nave “net zero” sta iniziando ad affondare: cresce lo scetticismo politico sulle emissioni zero

MeteoWeb

Un articolo pubblicato su The Epoch Times dipinge un quadro di crescente scetticismo e rivalutazione delle politiche net zero, ossia a zero emissioni, in vari settori, dagli investimenti alla politica. La ritirata degli investitori, unita alle voci politiche che sostengono un approccio più equilibrato e pratico, suggerisce che la nave net zero potrebbe effettivamente navigare in acque turbolente. Gli investitori stanno abbandonando l’energia rinnovabile più velocemente di qualsiasi altro fondo mai registrato. Reuters riferisce che i fondi per le energie rinnovabili hanno subito un deflusso netto di 1,4 miliardi di dollari nel trimestre luglio-settembre 2023. I dati LSEG Lipper mostrano che si tratta del deflusso trimestrale più grande mai registrato. C’è stato anche un calo del 23% dalla fine di giugno del totale delle attività gestite nel settore, ora valutate a 65,4 miliardi di dollari. Anche l’indice S&P Global Clean Energy è sceso del 30% quest’anno e la maggior parte del calo si è verificato da luglio, riporta ancora l’articolo. Questo indice comprende le principali società di energia solare ed eolica e altre attività legate alle energie rinnovabili. Tuttavia, al contrario, l’indice energetico S&P 500, per petrolio e gas, è leggermente aumentato quest’anno.

Non sono solo gli investitori ad abbandonare le politiche net zero: voci politiche da tutto il mondo esprimono scetticismo e preoccupazione riguardo alla fattibilità e all’impatto delle politiche di zero emissioni nette. Il senatore australiano Matt Canavan ha affermato che net zero ha “assolutamente rovinato tutto”. La sua posizione è che lo zero netto è uno “slogan” e “totalmente folle”. È irraggiungibile perché la gente morirà di fame se verrà applicato. “Quasi tutto ciò che coltiviamo, produciamo e facciamo nella nostra società si basa sull’uso di combustibili fossili”, ha affermato.

Patrick Moore, cofondatore di Greenpeace, è d’accordo. “Se bandissimo i combustibili fossili, la produzione agricola crollerebbe in un periodo di tempo molto breve. Le persone inizieranno a morire di fame e metà della popolazione morirà in un periodo di tempo molto breve”, ha detto Moore a Tucker Carlson.

I governi di diverse parti del mondo in controtendenza rispetto alla tendenza net zero

Anche i politici di varie parti del mondo stanno sollevando preoccupazioni. Vari Paesi sembrano allontanarsi sottilmente dagli obiettivi aggressivi net zero, riflettendo un approccio più pragmatico alle politiche energetiche. Il Primo Ministro britannico Rishi Sunak ha rinviato fino al 2035 il divieto delle nuove auto a benzina e diesel e del riscaldamento residenziale a gas. In precedenza questo era stato rinviato due volte con scadenze spostate dal 2025 al 2030. “Non salveremo il pianeta mandando in bancarotta il popolo britannico”, ha detto Sunak.

Il Presidente francese Emmanuel Macron ha affermato che le caldaie a gas non saranno vietate. È stato anche timido nel dichiarare una data per l’eliminazione graduale dei combustibili fossili.

La Germania sta progettando di far risorgere le sue centrali a carbone e alcune delle grandi aziende tedesche come Volkswagen, Siemens e BASF stanno lasciando la loro patria per un clima economico migliore dopo l’aumento dei costi locali legati alla spinta verso le emissioni zero.

Anche Bill Gates ora afferma che “nessun Paese temperato diventerà inabitabile”. Questo è molto diverso dalla sua precedente dichiarazione su Fox News di due anni fa, quando aveva affermato: “con la migrazione che abbiamo visto fuori dalla Siria a causa della guerra civile, che dipendeva in qualche modo dalle condizioni meteorologiche, avremo una migrazione 10 volte maggiore perché le zone equatoriali diventeranno invivibili”.

A giugno, le autorità svedesi hanno abbandonato l’obiettivo del 100% di fonti rinnovabili per raggiungere lo zero netto entro il 2045 e la Norvegia ha fatto seguito a questo annuncio approvando investimenti superiori a 18 miliardi di dollari per sviluppare 19 giacimenti di petrolio e gas.

Gli sviluppi in corso sottolineano le complessità e le sfide coinvolte nella transizione globale verso gli obiettivi di energia rinnovabile e zero emissioni nette.

In tutto questo parlare di emissioni zero, nel 2022 la Cina ha approvato 106 gigawatt di nuova capacità elettrica alimentata a carbone, che le conferisce 243 gigawatt di capacità alimentata a carbone in costruzione, evidenzia l’articolo di The Epoch Times. Ciò equivale a 243 centrali elettriche a carbone, con la Cina che ora rappresenta circa il 30% delle emissioni globali di CO 2 .